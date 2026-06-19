Bingöl'de asansör boşluğuna düşen inekler ekipler tarafından kurtarıldı

Bingöl'ün Genç ilçesinde inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen 2 inek, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Genç ilçesi Kültür Mahallesi'nde inşaat halinde bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 inek inşaatın asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler inekleri çıkarmak için büyük çaba sarf etti. Kurulan makaralı sistem ile inekler bulundukları yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı