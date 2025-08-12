Bingöl'de Aranan Zanlı Yakalandı

Bingöl'de Aranan Zanlı Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de, 'Kasten Öldürme' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl'de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Komutanlığımıza bağlı Karlıova JASAT ekipleri ile Kalencik J.Krk.K.lığı tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 'Kasten Öldürme' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 1 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilecektir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu

Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ronaldo, 2 çocuğunun annesi olan sevgilisine 9 yıl sonra evlilik teklifi etti

2 çocuğunun annesi olan sevgilisine 9 yıl sonra evlilik teklifi etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.