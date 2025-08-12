Bingöl'de Aranan Zanlı Yakalandı

Bingöl'de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Komutanlığımıza bağlı Karlıova JASAT ekipleri ile Kalencik J.Krk.K.lığı tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 'Kasten Öldürme' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 1 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.