Bingöl'de Aranan İki Şahıs JASAT Ekipleri Tarafından Yakalandı
Bingöl'de, cürümleri nedeniyle yakalama kararı bulunan iki kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Cezaları 25 ve 10 yıl 10 ay kesinleşmiş olan şahıslar, Elazığ Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Bingöl'de haklarında arama kararı bulunan 2 şahıs İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri tarafından yakalandı.
Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Genç İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından kasten öldürme suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. ve uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlamak suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.K. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan işlemlerinin ardından Elazığ Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa