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Bingöl'de Apartman Yangını: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Bingöl'de Apartman Yangını: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni üzerine inceleme başlatıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Genç ilçesi Yenişehir Mahallesi 206. Sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı apartmanın girişinde yangın çıktı. Dumanların görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürülürken 1 kişi dumandan etkilenmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Acil Durum Güvenlik İnceleme İtfaiye 3-sayfa Yaşam Genç

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