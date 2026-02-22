Haberler

Bingöl'de ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Bingöl'de ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Güncelleme:
Bingöl Havalimanı Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bingöl'de ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı. Haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Polis ekipler olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
