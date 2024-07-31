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Bingöl'de 6 Bin 283 Kök Kenevir ve Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi

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Bingöl merkez ve Adaklı ilçesinde yapılan operasyonlarda 6 bin 283 kök kenevir bitkisi ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl merkez ve Adaklı ilçesinde icra edilen faaliyetlerde 6 bin 283 kök kenevir bitkisi ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ilçe mülki sınırları içerisinde ve Adaklı ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 6 altı farklı noktada toplam 6 bin 283 kök kenevir bitkisi, 168 gram kubar esrar maddesi ve bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. Bahse konu uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlarda M.T. ve B.Ö. isimli iki şüpheli şahıs yakalanmış olup, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kenevir Adaklı Bingöl Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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