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Bingöl'de 52 Bin Dal Makaron ve Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Bingöl'de 52 Bin Dal Makaron ve Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi
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Bingöl'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 52 bin 700 dal makaron ve 27,5 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyon, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Bingöl'de 52 bin dal makaron ele geçirildi

BİNGÖL - Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 52 bin 700 dal makaron ve 27,5 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, 23 bin dal boş makaron, 29 bin 700 dal içi dolu makaron ve 27,5 KG açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli hakkında ise adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SİNAN ATAN - 3.Sayfa

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik Politika Makaron 3-sayfa Bingöl Hukuk Polis

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