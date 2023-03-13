Bingöl'de 5 ayrı suçtan kaydı bulunan şahıs tutuklandı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca Solhan ilçesi yol kontrol noktasında bir aracın içindeki şüpheli şahsa yönelik yapılan sorguda, şahsın 5 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, suç ve suçlulukla mücadele çerçevesinde çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalar neticesinde Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı yol kontrol noktasında icra edilen önleyici kolluk faaliyeti esnasında durdurulan bir araç içerisinde yolcu olarak bulunan şahsa yönelik ilk sorguda adının 'Muhammet' olduğunu ve yanında kimlik kartının olmadığı beyan etmesi üzerine yapılan kontrollerde adının Ş.E. isimli şahıs olduğu ve hakkında 1 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak,1 kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak', 1 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama', 1 'karşılıksız yararlanma ve 1 'basit yaralama' suçlarından yakalama kararı bulunan şahıs gerekli adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi" denildi. - BİNGÖL