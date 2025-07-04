Bingöl'de 5.947 Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi

Bingöl'de 5.947 Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ve merkez ilçe kırsalında yapılan çalışmada toplam 5.947 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Adli işlemler başlatıldı.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 5 bin 947 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ve merkez ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmada, 3 farklı noktada toplam; 5 bin 947 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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