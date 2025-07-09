Bingöl'de 4 Bin 314 Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, Genç ilçe kırsalında yapılan operasyonda toplam 4 bin 314 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik adli işlemlere başlandığı bildirildi.
Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 7 ayrı noktada toplam 4 bin 314 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Genç ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 7 farklı noktada toplam; 4 bin 314 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanmıştır" denildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa