Bingöl'de 4 Bin 314 Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 7 ayrı noktada toplam 4 bin 314 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Genç ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 7 farklı noktada toplam; 4 bin 314 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanmıştır" denildi. - BİNGÖL