Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Merkez üssü Bingöl'ün Yedisu ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 08: 01'de merkez üssü Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı