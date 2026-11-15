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Bingöl'de 340,53 gram metamfetamin ele geçirildi, yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

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Bingöl'de 340,53 gram metamfetamin ele geçirildi, yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Bingöl'de 340,53 gram metamfetamin ele geçirildi, yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı
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Bingöl'de narkotik ekiplerinin operasyonunda 26 kapsül içinde 340,53 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl'de narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 340,53 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda yabancı uyruklu bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada, toplam 26 kapsül içerisinde 340,53 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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