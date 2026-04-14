Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 zanlı yakalandı

Bingöl'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu çerçevede son bir haftada yapılan çalışmalarda 4 yıl 2 ay, 3 yıl 9 ay ve 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan toplam 3 zanlı yakalandı. Yakalanan zanlılar, adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Öte yandan aynı tarihler arasında Asayiş, Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele faaliyetleri kapsamında 15 olaya müdahale edildiği bildirildi. Çalışmalarda 13 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 1 adet uyarıcı hap ve 1 gram kokain ele geçirildi. Söz konusu olaylarda 15 şüpheli şahıs yakalanırken, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda haklarında adli işlem başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı