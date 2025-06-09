Bingöl'de 2 Yıl 7 Ay Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Bingöl Valiliği, jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye faaliyetinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın yakalandığını açıkladı. İ.C.B. isimli şahıs, 'Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama' suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı.
Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 2 yıl 7 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 04 Haziran 2025 günü Çeltiksuyu Köyünde icra edilen devriye faaliyetinde yapılan kimlik kontrolü sonucunda; 'Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama' suçundan 2 yıl 7 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C.B. isimli şahıs yakalanarak adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Elazığ Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa