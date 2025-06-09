Bingöl'de 2 Yıl 7 Ay Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 2 yıl 7 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 04 Haziran 2025 günü Çeltiksuyu Köyünde icra edilen devriye faaliyetinde yapılan kimlik kontrolü sonucunda; 'Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama' suçundan 2 yıl 7 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C.B. isimli şahıs yakalanarak adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Elazığ Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL