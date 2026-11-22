Bingöl'de 2 şüpheli kesinleşmiş hapis cezasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki çalışmasında, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapışan çalışmada kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güven için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, 8 yıl 3 ay 12 ile 12 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sev edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı