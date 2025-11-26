Haberler

Bingöl'de 120 öğrenci okul yemeğinden zehirlendi

Bingöl'de 120 öğrenci okul yemeğinden zehirlendi Haber Videosunu İzle
Bingöl'de 120 öğrenci okul yemeğinden zehirlendi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde iki okulda öğle yemeği sonrası öğrenciler rahatsızlandı. Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Hikmet Saydan İlkokulu'nda 120 öğrencinin mide bulantısı şikâyetiyle hastanelere sevk edildiği bildirildi. Valilik, öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedbir amaçlı gözlem altında tutulduklarını açıkladı.

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde iki okulda öğle yemeği sonrası yaşanan rahatsızlanmalar paniğe yol açtı. Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Hikmet Saydan İlkokulu öğrencilerinden 120 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Edinilen bilgilere göre, öğle yemeğinin ardından bazı öğrencilerde mide bulantısı ve rahatsızlık görüldü. Bunun üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri hızla okullara yönlendirildi. Öğrenciler peyderpey Adaklı ve Kiğı İlçe Devlet Hastanelerine sevk edilirken, 13 öğrenci Bingöl Devlet Hastanesine yönlendirildi.

AİLELER HASTANEYE KOŞTU

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve tedbir amaçlı gözlem altında tutuldukları bildirildi. Durumu iyileşen öğrenciler taburcu ediliyor. Ayrıca il merkezinden iki çocuk doktoru da ilçelere görevlendirildi.

YEMEKHANE MERCEK ALTINDA

Valilik açıklamasında ayrıca, olayın ardından Kaymakamlık talimatıyla okul yemekhanesinde incelemeler başlatıldığı, numunelerin laboratuvara gönderildiği ve konuyla ilgili adli ve idari tahkikatın başlatıldığı vurgulandı. Sürecin şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
MGK sonrası 7 maddelik açıklama: Bölgemizde terör ve şiddetin hiçbir tezahürüne yer yoktur

Ankara'da son dönemin en önemli zirvesi sonrası net mesaj
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle

Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi

740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
İlber Ortaylı'yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak

Görüntüye ateş püskürdü: Dünya faturayı Türklere çıkaracak
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.