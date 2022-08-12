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Bingöl 3. sayfa haberleri | Atatürk Baraj Gölü'ne giren genç kız boğuldu

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Bingöl 3. sayfa haberleri | Atatürk Baraj Gölü'ne giren genç kız boğuldu

Bingöl 3. sayfa haberi: Şanlıurfa'da arkadaşıyla birlikte gittiği Atatürk Baraj Gölü'nde yüzmek isteyen genç kız boğularak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da arkadaşıyla birlikte gittiği Atatürk Baraj Gölü'nde yüzmek isteyen genç kız boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Çatak bölgesinde yaşandı. İddiaya göre, Akçakale'den erkek arkadaşıyla birlikte Bozova'ya giden 23 yaşındaki Mülkiye Aslan, yüzmek için suya girdi. Bir süre suda yüzen genç kız, aniden gözden kayboldu. Kızı sudan çıkartmayı başaramayan erkek arkadaşı, durumu sahil güvenlik, jandarma, itfaiye ile sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışma sonunda genç kızın cesedine ulaşmayı başardı. Sudan çıkartılan ceset, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Kemal Atatürk Şanlıurfa Sudan 3. Sayfa Haberler

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