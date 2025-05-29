Bindiği dolmuştan ateş açıp husumetlisini vurdu; o anlar kamerada

Bindiği dolmuştan ateş açıp husumetlisini vurdu; o anlar kamerada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bindiği dolmuştan ateş açıp husumetlisini vurdu; o anlar kamerada
Haber Videosu

Adana'da Özgür Kaynat, husumetli olduğu Abdullah Ay'a dolmuştan tabancayla 4 el ateş etti. Ağır yaralanan Ay hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası kaçan Kaynat ve ona yardım eden Baran Yalap polis operasyonuyla yakalandı.

Adana'da Özgür Kaynat (31), bindiği dolmuştan husumetlisi Abdullah Ay'a (34) tabanca ile 4 el ateş etti. Dükkanının önünde oturan Ay ağır yaralanırken, saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Mayıs'ta saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür Kaynat, bir süre önce Abdullah Ay'ın kardeşleri tarafından dövüldü. Bu nedenle aileye husumet besleyen Özgür Kaynat, dolmuşa Abdullah Ay'ın berber dükkanının bulunduğu sokağa gitti. Kaynat, araç içerisinden dükkanın önünde oturan Ay'a tabanca ile 4 el ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Abdullah Ay kanlar içerisinde kalırken, Özgür Kaynat, şoförünü tehdit ettiği dolmuşla kaçıp, bir süre sonra indi. Saldırı dolmuşun güvenlik kamerasına yansırken, Abdullah Ay ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Özgür Kaynat'ın 'Kasten yaralama' suçlarından kesinleşmiş 19 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığını belirledi. Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığı belirlenen Kaynat ile kaçmasına yardım eden Baran Yalap (21), adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde 1'i olayda kullanılan 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden Özgür Kaynat, ifadesinde, hakkındaki suçlamaları reddetti. Baran Yalap'ın ise 'Kasten yaralama' ve 'Uyuşturucu kullanma' suçlarından girdiği cezaevinden kaçtığı bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kaynat ile Yalap, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
10. yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları

10. yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları
DEM Parti'den infaz düzenlemesine tepki: Dağ fare bile doğuramadı

Meclis'e sunulan infaz düzenlemesine DEM Parti'den jet tepki
İnfaz düzenlemesiyle kaç kişi tahliye olacak? Merak edilen soru yanıt buldu

İnfaz düzenlemesiyle kaç kişi tahliye olacak? Merak edilen soru yanıt buldu
İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: O iki kişi cenazeme dahi gelmesin

İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: İki isim mezarıma dahi gelmesin
Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor

Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
İstanbul'u dolu ve yağmur vurdu! Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Bu görüntüler az önce İstanbul'da çekildi
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
13 yaşındaki kız, babası ile fotoğraf çektirince baraja düşüp kayboldu

13 yaşındaki kız, babası ile fotoğraf çektirince baraja düşüp kayboldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.