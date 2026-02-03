Hapis cezasıyla aranan şahıs Köşk'te yakalandı
Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri, bilişim sistemleri üzerinden hırsızlık suçundan aranan Y.A. isimli şahsı yakaladı. Şahsın hakkında 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.
Aydın'ın Köşk ilçesinde bilişim sistemleri üzerinden hırsızlık suçundan aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince Köşk ilçesinde 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. (26) isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa