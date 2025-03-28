Bilezik İçin Öldürülen Kadının Katil Zanlıları Tutuklandı

Bilezik için öldürülen kadının katil zanlıları tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da bir kadının bilezikleri çalınarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Samsun'un Terme ilçesi Kocaman Mahallesi'nde 21 Mart Cuma günü eşinin camiye gittiği sırada evine giren şahıslar tarafından boğazı kesilip öldürülen ve cesedi ateşe verildikten sonra bilezikleri çalınan 60 yaşındaki Fikriye Turgut'un katil zanlıları hakkında jandarma tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün M.U., E.U. ve Ş.U. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Olaydan önce yurt dışında bulunduğu tespit edilen E.U. gözaltındaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Mümin U. ve Şuayip U. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mümin U. ve Şuayip U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çarşamba Cezaevi'ne gönderildi.