Almanya'da Yunan yolcunun saldırısına uğrayan Türk kondüktör öldü

Güncelleme:
Almanya'da bir tren bileti kontrolü sırasında Yunan yolcu tarafından saldırıya uğrayan Türk kondüktör Serkan C., başına aldığı darbelerle hayatını kaybetti. Saldırgan gözaltına alındı ve kasten adam öldürme suçlamasıyla yargılanacak.

Almanya'da bölgesel trende bilet kontrolü yapan 36 yaşındaki Türk kondüktör Serkan C. biletsiz yolculuk yapan Yunan yolcunun yumruklu saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Almanya'da bir yolcu treninde Türk kondüktör saldırıya uğradı. Alman medyasında yer alan haberlere göre; pazartesi günü bölgesel bir trende görev yapan kondüktör Serkan C., 20 ile 30 yaşlarındaki 4 yolcunun biletlerini kontrol etmek istedi. Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Landstuhl ilçesinden hareket eden trende birlikte seyahat eden yolculardan 26 yaşındaki Yunanistan vatandaşı şahıs, biletini göstermemekte ısrar ederek, Serkan C. ile tartıştı. Koltuğundan ayağa kalkan ve Serkan C.'yi iterek yumruklayan Yunan yolcu, kondüktörün sakin tutumuna rağmen saldırılarına devam etti. Serkan C. bileti olmayan yolcunun prosedür gereği trenden inmesini istedi. Ancak Yunan yolcu trenden inmedi ve Serkan C.'ye yumruklu saldırısına devam etti. Başına aldığı darbelerle yere düşen Serkan C. bilincini kaybetti. Suni teneffüs yapılan ancak kendine gelemeyen Serkan C. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evli ve iki çocuk babası Türk kondüktör, pazartesi gecesinden bu yana yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini sabah saatlerinde kaybetti.

Saldırgan, kasten adam öldürme suçlamasıyla mahkemeye çıkarılacak

Polis, saldırganın olayın ardından gözaltına alındığını bildirdi. Almanya'da ikamet izni olmayan Yunanistan vatandaşı şahsın, kasten adam öldürme suçlamasıyla mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

"Serkan C.'nin ailesine ve meslektaşlarına en içten taziyelerimi iletiyorum"

Alman Demiryolları Deutsche Bahn (DB) Üst Düzey Yöneticisi Evelyn Palla olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu trajik ölüm beni sözsüz bıraktı ve derinden üzdü. Serkan C.'nin ailesine ve meslektaşlarına en içten taziyelerimi iletiyorum. DB olarak korkunç saldırıyı ve şiddet olayını en güçlü şekilde kınıyoruz. Hepimiz kendimize bu tür şiddet olaylarının neden sürekli yaşandığını sormalıyız. Bugün ülkedeki tüm demiryolu çalışanları için karanlık bir gün. DB olarak yas içindeyiz" dedi.

Alman Demiryolları DB bugün yerel saat ile 15.00'te ülke çapında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
