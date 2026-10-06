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Bilecik Vezirhan'da seyir halindeki otomobil alev aldı, itfaiye müdahale etti

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Bilecik Vezirhan'da seyir halindeki otomobil alev aldı, itfaiye müdahale etti
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Bilecik'in Vezirhan Beldesi mevkiinde Bilecik istikametine seyir halindeki otomobilin motor kısmından alev aldığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken araçta maddi hasar oluştu ve yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik'te seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı.

Yangın, Vezirhan Beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.M. idaresindeki otomobil, Bilecik istikametine seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. İhbar üzerine olay yerine polis jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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