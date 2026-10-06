Bilecik Vezirhan'da seyir halindeki otomobil alev aldı, itfaiye müdahale etti

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Bilecik'te seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı.

Yangın, Vezirhan Beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.M. idaresindeki otomobil, Bilecik istikametine seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. İhbar üzerine olay yerine polis jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı