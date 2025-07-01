Bilecik'teki Orman Yangınında AKUT Ekipleri Hayat Kurtardı

Bilecik'teki Orman Yangınında AKUT Ekipleri Hayat Kurtardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'teki orman yangınları sonrası 6 ilden gelen 78 kişilik AKUT ekibi, vatandaşlar ve hayvanları kurtarma çalışmalarına katıldı. Yangın söndürme ve tahliye işlemleri başarıyla gerçekleştirildi.

Bilecik'teki orman yangını nedeniyle aralarında Eskişehir'in de bulunduğu 6 ilden gelen 78 kişilik AKUT (Arama Kurtarma Derneği) ekibi, vatandaşları ve hayvanları kurtardı.

Bilecik Gölpazarı ve Osmaneli bölgesinde yaşanan orman yangınları nedeniyle farklı illerden Afyonkarahisar, Ankara, Bozüyük, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli bölgelerinde faaliyet gösteren 78 kişilik AKUT ekibi bir yandan yangın söndürme çalışmalarına katılırken, bir yandan da yangındaki hayvanları kurtarmak için büyük çaba gösterdi.

Vatandaşların ve hayvanların tahliyesi gerçekleşti

AKUT, bölgelerdeki gerçekleşen yangınlarda dumandan etkilenen vatandaşlara ve hayvanlara yardım ederek tahliyesini gerçekleştirdi. Eskişehir'den bölgeye gönderilen ekiplerde 2 araç, toplam 11 kişi söndürülen yangının ardından 29 Haziran tarihinde geri döndü.

Ayrıca, Manisa, Selçuk, Kuşadası ve İzmir ekipleri de Ege bölgesindeki çıkan orman yangınında müdahaleye devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'nin mobilya devi İstikbal satılıyor

Türkiye'nin mobilya devi satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağatay Ulusoy'dan sezon finali sonrası radikal imaj değişikliği

Finalden hemen sonra gelen değişim gündem oldu
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi

İnfial yaratan çirkin karikatür için Leman'dan açıklama geldi
30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan'ın annesinden yürek yakan paylaşım

Gelinlik giydiği fotoğrafı ilk kez paylaştı! Yazdığı not yürek yaktı
Tammy Abraham İstanbul'a geliyor! İşte uçağın iniş saati

KAP geldi! Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş için yola çıktı
Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti: Biz ülkece ne yaşıyoruz?

Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti
Neden küstüğünü ilk kez anlattı! Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia

Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.