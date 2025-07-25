Bilecik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 5 gündür süren orman yangını kontrol altına alındı. Yangında onlarca hektar alan kül oldu ve tarım arazileri zarar gördü. Havadan yapılan çekimlerle tahribatın boyutu gözler önüne serildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 5 gündür devam eden yangın sonrasında kontrol altına alınan ve söndürülen ormanlık alan havadan görüntülendi.

Osmaneli ilçesi kırsal Kazancı Mahallesi arasındaki ormanlık alanda çıkan, 5 günlük havadan ve karadan müdahalelerle dün kontrol altına alınan yangında onlarca hektar alan kül olurken bazı tarım arazileri de zarar gördü. Oluşan tahribat gün aydınlanınca daha net bir şekilde göze çarptı. Dron ile görüntülenen yanan ormanlık alan yangının boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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