Haberler

Bilecik'te Zincirleme Kazada 2 Yaralı

Bilecik'te Zincirleme Kazada 2 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Eskişehir-Bozüyük kara yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Eskişehir-Bozüyük kara yolu Bozüyük istikameti Dübekli mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; 16 BTY 536 plakalı cip ile 42 DOA 39, 43 KP 490 ve BA021GT plakalı tırların karıştığı zincirleme trafik kazasında, BA021GT plakalı tır sürücüsü Gürcistan uyruklu Guram P. ile 42 DOA 39 plakalı tır sürücüsü Şahin S. yaralandı. Yaralı sürücüler olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı

Süleymancılar'ın liderinin kardeşi yurt dışına kaçarken yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor Fenerbahçe'ye savaş açtı: Kimse...

Amedspor Fenerbahçe'ye savaş açtı: Kimse...
Müteahhit kendi yaptığı binayı 'Bu vebali taşımam” diyerek ihbar etti! Hepsi yıkılacak

Yaptığı binayı "Bu vebali taşımam” diyerek ihbar etti! Hepsi yıkılacak
Ceyda Yakova'nın öldüğü motosiklet kazasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Son sözleri yürek burktu

Ceyda Yakova'nın öldüğü kazada yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Transferde son dakika! Galatasaray'a yıldız isimden kötü haber

Galatasaray istiyordu! Son dakika haberini verdiler

Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler

Yer: İzmir! Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler
Sıkı durun geliyor! Galatasaray Batrakov'un ardından bir bomba daha patlattı

Galatasaray Batrakov'un ardından bir bomba daha patlattı
Suriye’de dengeleri değiştirecek gelişme! SDG’nin Şam’a entegrasyonu tamamlandı

Suriye’de tarihi gelişme! Tüm dengeler altüst