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Bilecik'te Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 1'i motosiklet 3 aracın karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederek hastaneye sevk etti.

Bilecik'te 1'i motosiklet 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza ; Bilecik'in Gölpazarı ilçesin İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçe merkezinden Bilecik istikametine seyir halindeki Ferdi G. idaresindeki 34 HKE 125 plakalı motosiklet, cadde üzerinde Satılmış A. idaresindeki 26 TH 683 plakalı hafif ticari araçla çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet park halindeki 26 PY 242 plakalı ticari araca çarparak durdu. Yaşanan zincirlemem trafik kazasında motosiklet sürücüsü Ferdi G. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Hastanesine ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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