Bilecik'in Bahçecik köyünde gerçekleştirilen Yörük Toyu Şenliği'nde üst düzey güvenlik önlemi alındı.

Bahçecik köyünde gerçekleştirilen Yörük Toyu Şenliği, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve il protokolünün katılımıyla yoğun ilgi görürken, etkinliğin güvenli bir ortamda gerçekleşmesi amacıyla Bilecik İl Jandarma ekipleri tarafından kapsamlı güvenlik önlemleri uygulandı. Şenlik boyunca vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, olumsuzlukların önüne geçilmesi ve trafik akışının aksamaması amacıyla bölgede 3 jandarma asayiş timi, 1 komando timi ve 1 jandarma trafik timi görevlendirildi. Şenlik alanı ve çevresinde güvenlik, asayiş ve trafik yönünden gerekli tedbirler alınırken, ekipler program süresince görev başında bulundu.

Öte yandan, etkinlik herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan huzur ve güven içerisinde tamamlandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı