Bilecik'te Yol Vermeme Sebebiyle Kavga Çıktı
Bilecik'te trafikte yol vermeme nedeniyle iki grup arasında başlayan tartışma, kavga ile sonuçlandı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı.

Bilecik'te yol vermeme yüzünden iki grup arasında çıkan kavga amatör kamera tarafından kaydedilirken, tarafları polis ekipleri güçlükle ayırdı.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi kavşağında iddiaya göre trafikte yol vermeme nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İki grubu polis ekipleri güçlükle ayırdı. Her iki taraf birbirlerinden şikayetçi olurken ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldılar. Yaşanan kavga, amatör kamera tarafından kaydedildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
