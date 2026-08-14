Haberler

Bilecik'te Yol Kenarındaki Çöp Yangını Korkuttu

Bilecik'te Yol Kenarındaki Çöp Yangını Korkuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yol kenarındaki çöp birikintisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Önce anız yangını ihbarı yapılan olayda, yangının çöp birikintisinden kaynaklandığı belirlendi. Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik'te yol kenarındaki çöp birikintisinde yangın çıktı.

Yangın, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yol kenarında bulunan çöp birikintisinde meydana geldi. bilgilere göre, bir tarım fabrikası yakınlarında anız yangını çıktığı yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede anız yangını olmadığı, yol kenarındaki çöp birikintisinin tutuştuğu belirlendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürülürken, olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: 'Ben bir p.... atıp çıkacağım' demiş

CHP'li vekilin darbedildiği olayda şok ifade: Ben bir p.... atıp...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi

Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi
İstanbul'da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan 3 şüpheliye operasyon

Bakan Gürlek'in adını kullanan 3 şüpheliye kelepçe
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti! Ünlü iş adamı da aralarında

Süleymancılar operasyonunda ünlü markanın sahibi de gözaltında
Barda tanıştığı siyahi bir adamla ilişkiye giren kadın hayatının şokunu yaşadı

Barda tanıştığı siyahi bir adamla ilişkiye giren kadının sonu
Fenerbahçe, TFF'ye gidiyor: Oynanmasın

Fenerbahçe, TFF'ye gidiyor!
Giresun’u fırtına ve sağanak vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü

Fırtına ve sağanak tüm kenti vurdu! Dereler taştı, yollar göle döndü
Premier Lig şampiyonu satışa çıktı! İşte istenen bedel

Premier Lig şampiyonu satışa çıktı! İşte istenen bedel