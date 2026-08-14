Bilecik'te Yol Kenarındaki Çöp Yangını Korkuttu

Bilecik'te yol kenarındaki çöp birikintisinde yangın çıktı.

Yangın, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yol kenarında bulunan çöp birikintisinde meydana geldi. bilgilere göre, bir tarım fabrikası yakınlarında anız yangını çıktığı yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede anız yangını olmadığı, yol kenarındaki çöp birikintisinin tutuştuğu belirlendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürülürken, olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı