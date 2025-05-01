Bilecik'te Yasa Dışı Ürün Ticaretine Darbe: 92 Bin Makaron Ele Geçirildi

Bilecik'te 92 bin adet makaron ele geçirildi

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yasa dışı ürün ticaretine büyük darbe vurulurken, 92 bin adet makaron ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bozüyük'te yasa dışı ürün ticaretine büyük bit darbe vuruldu. Yapılan operasyonda 92 bin adet makaron, 106 adet elektronik sigara likiti, 20,5 kilogram tütün, 61 adet bandrolsüz puro/tütünü, 32 adet yasadışı yiyecek/içecek ele geçirildi.

Bu başarılı operasyonla hem halk sağlığını tehdit eden hem de vergi kaybına neden olan kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesi önlenmiş oldu.