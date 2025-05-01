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Bilecik'te Yasa Dışı Ürün Ticareti Operasyonu: 92 Bin Makaron Ele Geçirildi

Bilecik'te Yasa Dışı Ürün Ticareti Operasyonu: 92 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen operasyonda, 92 bin adet makaron ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi. Bu operasyon, hem halk sağlığını korumak hem de vergi kaybını önlemek amacıyla gerçekleştirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yasa dışı ürün ticaretine büyük darbe vurulurken, 92 bin adet makaron ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bozüyük'te yasa dışı ürün ticaretine büyük bit darbe vuruldu. Yapılan operasyonda 92 bin adet makaron, 106 adet elektronik sigara likiti, 20,5 kilogram tütün, 61 adet bandrolsüz puro/tütünü, 32 adet yasadışı yiyecek/içecek ele geçirildi.

Bu başarılı operasyonla hem halk sağlığını tehdit eden hem de vergi kaybına neden olan kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesi önlenmiş oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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