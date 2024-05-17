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Bilecik'te Yardım Etmek İçin Duran Sürücü Başka Bir Motosikletle Çarpıştı

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Bilecik'te yol kenarında duran bir motosiklete yardım etmek isteyen sürücü, başka bir motosikletle çarpışarak 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te yol kenarında duran bir motosiklete yardım etmek duran sürücü durduğuna pişman oldu. Yardım sonrası yola çıkan sürücü başka bir motosikletle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez İstasyon Mahallesi Mezbahane Yolu Sokak üzerinde seyir halindeki 34 CBA 389 plakalı motosiklet sürücüsü Anıl Can D., yok kenarında duran başka bir motosiklet sürücüsü görünce yardım etmek için durdu. Ardından YHT yönüne doğru tekrar yola çıkan 34 CBA 389 plakalı motosiklet sürücüsü Anıl Can D., karşı yönden gelen Deniz K. idaresindeki 11 ABY 080 plakalı başka bir motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüleri yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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