Bilecik'te Yangın: Zeytinliği Yanan Köylü Yaşadıklarını Anlattı

Bilecik'te Yangın: Zeytinliği Yanan Köylü Yaşadıklarını Anlattı
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Bilecik'te tekrar alevler yükselirken, zeytinliği yanan köylü, bahçe evinin ve hayvanlarının tehlikede olduğunu belirtti. Yangın bölgesinde kontrol çabaları devam ediyor.

Bilecik'te alevler yeniden yükselirken, zeytinliği yanan köylü, "Bahçe evim vardı, orada yaşıyordum. Başka evim yok. Hayvanlarımı son anda kurtardım" dedi.

Bölgede çıkan orman yangınının sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alındığı ve alevlerin olmadığı, sadece dumanların yükseldiği belirtilmişti. An itibariyle, Osmaneli-Vezirhan-Bakırköy hattında alevlerin yeniden yükseldiği bildirildi. Bayırköy Paşalarboğazı mevkiinde yangının yoğunlaştığı öğrenildi. Osmaneli İçmeler mevkiinde de dumanların yerini alevlere bıraktığı bilgisi edinildi.

"Hayvanlarımı son anda kurtardım"

Öte yandan, bir köylünün zeytinliği yangında küle döndü. O anları anlatan köylü, "Yukarıda 10 dönüm zeytinliğim, yandı. İçinde bahçe evim var. orada yaşıyorum. Başka evim yok. Köyden buraya geldim. Aşağıda hayvanlarım vardı, son anda kurtardım. 25 tane keçi, koyunum vardı. Onlar kurtuldu, arkadaş sahiplenip götürdü" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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