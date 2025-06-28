Bilecik'te Yangın Söndürme Çalışmalarına Vatandaşlar da Katılıyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde devam eden yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

İlçenin Çiftlik köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda yoğun müdahale çalışmaları sürüyor. Havadan ve karadan mücadele eden ekipler, köylülerin de iş birliği ile geniş alandaki yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yangının köye inmemesi için ekipler çalışmalarını sürdürürken, aynı bölgede farklı alanlardaki diğer yangınlara da müdahaleler devam ediyor.

Armutçuk Köyü Muhtarı Ertuğrul Aykır, yangının söndürülmesi için ekiplerle birlikte kendilerinin de desek verdiğini anlattı. Aykır, "Yangın yaklaşık 24 önce çıktı. Sabahtan beri yangına destek oluyoruz. Biz tankerlerden su getiriyoruz. Şimdiye kadar bölgede 10 tane ev yandı. Burada şu an yanan ev yok, Sürmeli'de de yok, Kavak Mahallesi'nde yanmış 2-3 tane ev var" dedi. - BİLECİK