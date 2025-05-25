Bilecik'te yangın dumanları gökyüzünü kapladı

Bilecik'te yangın dumanları gökyüzünü kapladı
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Bilecik'te metruk bir binada gece saatlerinde yangın çıktı. Tek katlı ahşap binada başlayan yangının dumanları gökyüzünü kaplarken; yangın paniğe neden oldu.

Bilecik'te metruk binada çıkan yangında dumanlar gökyüzünü kaplarken, korku dolu anlar yaşandı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Rasimbey Sokak'ta bulunan metruk bir binada gece saatlerinde yangın çıktı. Ayhan Bülbül'e ait tek katlı ahşap binada henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Yangının başlamasıyla birlikte yoğun duman kısa sürede gökyüzünü kapladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, yangının kesin sebebinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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