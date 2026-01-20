Haberler

Bilecik'te çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Bilecik merkezdeki 6 katlı binanın giriş katındaki dükkanda çıkan yangında, dumandan etkilenen 5 kişi tahliye edildi. Yangın, elektrik tesisatından kaynaklandı ve olay yerine itfaiye, sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Bilecik'te 6 katlı binanın girişindeki dükkanda çıkan yangın sonucu, tahliye edilen binadaki 5 kişi dumandan etkilendi.

Yangın dün gece Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan binanın giriş katındaki işyerinin elektrik tesisatından yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu hemen 112'ye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, acil sağlık ekipleri, doğalgaz ve elektrik firmasına ait ekipleri sevk edildi. Cadde polis tarafından trafiğe kapatılırken, çevrede de geniş çaplı önlem alındı. Duman dolan binada mahsur kalan vatandaşlar, merdivenli ve sepetli araçlarla balkonlardan tahliye edildi. Dumandan etkilenen 5 kişiye, olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarda oksijen desteği verildi.

Öte yandan giriş katta bulunan başka bir evcil hayvan dükkanındaki hayvanlar da bulundukları yerden kurtarıldı. - BİLECİK

