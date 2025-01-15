Bilecik'te Yağışlı Hava Kazaya Neden Oldu

Bilecik'te seyir halinde yavanın yağışlı olması sebebiyle kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlanırken, sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Eskişehir istikametinden Bilecik'in Bozüyük ilçesi istikametine seyir halindeki 16 AFM 479 plakalı otomobil sürücü Bekir A., Poyra Köyü rampasında aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarken, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK