Bilecik'te yağış nedeniyle köy yolu çöktü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yağış nedeniyle köy yolu çöktü.

Edinilen bilgilere göre, dün gece Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Dodurga Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Bozüyük ilçesine bağlı Dombayçayırı köyü sınırları içerisinde yer alan Dombayçayırı Barajı istikametindeki köy yolu etkili olan yağışlar nedeniyle deformasyona uğrayarak çöktü. Yapılan kontrollerde yolun ulaşıma kapandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından çöken yol duba ve ikaz işaretleriyle güvenlik altına alınırken, Bozüyük İlçe Özel İdare ekiplerine bilgi verildi.

Öte yandan, yolun yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışma başlatacağı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı