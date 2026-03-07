Haberler

Bilecik'te yağış nedeniyle köy yolu çöktü

Bilecik'te yağış nedeniyle köy yolu çöktü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yoğun yağışlar sonucunda Dombayçayırı köyüne giden yol çöktü. Jandarma ekipleri yolun güvenliğini sağlarken, onarım çalışmaları için özel idare ekipleri bilgilendirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yağış nedeniyle köy yolu çöktü.

Edinilen bilgilere göre, dün gece Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Dodurga Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Bozüyük ilçesine bağlı Dombayçayırı köyü sınırları içerisinde yer alan Dombayçayırı Barajı istikametindeki köy yolu etkili olan yağışlar nedeniyle deformasyona uğrayarak çöktü. Yapılan kontrollerde yolun ulaşıma kapandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından çöken yol duba ve ikaz işaretleriyle güvenlik altına alınırken, Bozüyük İlçe Özel İdare ekiplerine bilgi verildi.

Öte yandan, yolun yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışma başlatacağı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a İran'dan karşı hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, "APP" krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için dikkat
İki 'kıyamet balığı' sahile vurdu

Balıkları gören küçük dilini yuttu! Felaket efsaneleri yine gündemde
Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! 16 bakanlığa atama yapıldı

Türkiye'den savaşa hazırlık! 16 bakanlığa atama yapıldı
İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü

Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, "APP" krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için dikkat
Gülşen'in son hali olay oldu! Eleştiri yağıyor

Gülşen'in son hali olay oldu! Eleştiri yağıyor
Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor! İşte korkutucu sebebi

Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor! İşte korkutucu sebebi