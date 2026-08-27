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Bozüyük'te 76 vatandaşa güvenlik ve dolandırıcılık uyarısı

Bozüyük'te 76 vatandaşa güvenlik ve dolandırıcılık uyarısı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, 76 vatandaşa ulaşarak 112 Acil İhbar Hattı'nın etkin kullanımı, dolandırıcılık ve iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca genel güvenlik konularında dikkat edilmesi gereken hususları anlatan ekipler, şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden 112'nin aranması gerektiğini vurguladı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 76 vatandaşa güvenlik ve dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada 76 vatandaşa ulaşıldı. Vatandaşlara 112 Acil İhbar Hattı'nın etkin kullanımı, dolandırıcılık ve iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verildi. Ekipler ayrıca Toplum Destekli Polislik hizmetleri ve genel güvenlik konularında vatandaşların dikkat etmesi gereken hususları anlattı.

Polis ekipleri, güvenliğin sağlanmasında vatandaşların duyarlılığının önemine dikkat çekerek, şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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