Bilecik'te Uyuşturucuyla Mücadele Semineri Düzenlendi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucuya karşı verilen mücadele hakkında seminer düzenlendi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü, Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı, Yeşilay, Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri ile birlikte Gölpazarı'nda görev yapan muhtarlar ve din görevlilerine; 'Uyuma Uygulaması', 'Narvas Projesi', 'Narkorehber Faaliyetleri' hakkında bilgilendirici seminer düzenlendi. 75 kişinin katılımıyla gerçekleşen seminerde, uyuşturucuya karşı mücadele değerlendirildi ve yapılan uygulamaların etkilerinden bahsedildi.

Seminerin ardından dinleyicilere broşür ve materyal dağıtımı yapıldı. - BİLECİK