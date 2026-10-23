Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik'te uyuşturucu suçundan aranan şahıs 8 yıl 4 ay cezayla cezaevine gönderildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te uyuşturucu suçundan aranan şahıs 8 yıl 4 ay cezayla cezaevine gönderildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin çalışmasıyla yakalandı. Şahıs, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Bilecik'te 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğümüzce yakalaması olan şahıslar üzerinde bir çalışma yapıldı. Hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ. Y. isimli şahıs yakalandı. Şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ölü bulduğu adamın evine çöktü! Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı

Polis memuru ölü bulduğu adamın evine çöktü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin

Yeni kriz: Parayı geri ver yoksa...
Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! O çocuk büyüdü, son halini görenler tanıyamıyor

Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! Son halini görmeniz lazım

Maça damga vuran kare! Oyuna önünü görmeden devam etti

Maça damga vuran an!
Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı

Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
Meteoroloji'den 3 ile sel uyarısı: İstanbul için saat verildi

Meteoroloji'den 3 ile sel uyarısı! İstanbul için saat verildi
Trabzonsporlu Andre Onana trafik kazası geçirdi

Andre Onana maç sonunda trafik kazası geçirdi
40 yaşındaki Muslera'dan akılalmaz performans! 3 penaltı birden kurtardı

Bu adam 40 yaşında! Son yaptıklarının izahı yok