Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 4 parça esrarla 1 şüpheli yakalandı

Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 4 parça esrarla 1 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bilecik'te Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışmasında 4 parça halinde muhtelif miktarda esrar ele geçirildi. Operasyonda 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 1 şüpheli yakalandı; işlemler sürüyor.
Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, 4 parça halinde muhtelif miktarda esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında 1 şüpheli şahıs yakalandı.
Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı