Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bilecik'in Bozüyük ilçesinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bir araç ve araçta bulunan 4 şahıs üzerinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda, muhtelif miktarda sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 4 şüpheli şahıs, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan gözaltına alındı - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı