Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

Erdoğan'dan kentsel dönüşüm müjdesi! Hibe tutarı artırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki

Ne diyeceği merak ediliyordu! Erdoğan'dan bu görüntülere ilk tepki
Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları! Markalar ve indirim oranları netleşti

İmzalar atıldı! İşte evleneceklere indirim yapacak 20 firma
İBB'ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu'nun abisi de tutuklandı

İBB'ye yönelik ikinci dalgada Dilek İmamoğlu'na bir şok daha

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 39 adet uyuşturucu hap ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Durdurulan araçta 7 bin 39 adet uyuşturucu hap ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi

BİLECİK - Bilecik'te polis tarafından takibe alınan bir araç içinde 7 bin 39 adet uyuşturucu hap ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Kocaeli'nden Bilecik'e uyuşturucu getiren bir araca yönelik operasyon düzenledi. Araçta 63,61 gram uyuşturucu madde, 14 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu operasyonun devamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerince Bozüyük ilçesinde yapılan bir başka operasyonda 7 bin 39 adet uyuşturucu hap, 52 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler; uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kullanmak, kabul etmek suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.