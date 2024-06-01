Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı
Bilecik'in Bozüyük ilçesine uyuşturucu madde getireceği tespit edilen araç suçüstü yakalanarak 3 kişi gözaltına alındı. Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda il dışından Bozüyük ilçesine uyuşturucu madde getireceği tespit edilen araçta; 81,24 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesine uyuşturucu madde getireceği tespit edilen araç suçüstü yakalanarak 3 kişi gözaltına alındı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda il dışından Bozüyük ilçesine uyuşturucu madde getireceği tespit edilen araçta; 81,24 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - BİLECİK