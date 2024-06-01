Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesine uyuşturucu madde getireceği tespit edilen araç suçüstü yakalanarak 3 kişi gözaltına alındı. Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda il dışından Bozüyük ilçesine uyuşturucu madde getireceği tespit edilen araçta; 81,24 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine uyuşturucu madde getireceği tespit edilen araç suçüstü yakalanarak 3 kişi gözaltına alındı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda il dışından Bozüyük ilçesine uyuşturucu madde getireceği tespit edilen araçta; 81,24 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Bozüyük Bilecik Narkotik Suçlar Güvenlik Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

 Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum

Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye iade-i ziyaret için tarih verdi: Kurban Bayramı'ndan önce kendisine ziyarette bulunacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye iade-i ziyaret için tarih verdi: Kurban Bayramı'ndan önce kendisine ziyarette bulunacağım

 Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti

Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title