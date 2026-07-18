Bilecik'te uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda muhtelif miktarda sentetik ecza (Lyrica) ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' ile 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarından adli işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı