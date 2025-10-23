Haberler

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Güncelleme:
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki kişi yakalandı. Operasyonda sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Bilecik'te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, muhtelif miktarda sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve ticareti' suçlarından adli işlem başlatıldı. - BİLECİK

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
