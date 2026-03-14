Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Bilecik'te Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu alanda metamfetamin ve bong aparatı ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında bir şüpheli şahsın üzerinde ve bulunduğu alanda yapılan aramalarda muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ile 2 adet bong aparatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' ile 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
