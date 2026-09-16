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Bilecik’te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Bilecik’te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı
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Bilecik’te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında bir şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada muhtelif miktarda sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

Şüpheli hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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