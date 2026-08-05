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Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar metamfetamin ele geçirilirken, uyuşturucu bulundurmak suçundan bir şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, bir miktar metamfetamin ele geçirilirken, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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